شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروي كيف تحدت البطالة بإفتتاح كوفي ومحل ورود بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في الإنطلاق بمشروعها الخاص بإفتتاح كوفي ومحل ورود دون الإنتظار المزيد من الوقت من أجل التعيين في وظيفة تقليدية .

وروت المواطنة مروج محمد كيف ارتادت المشروع في ينبع ، مشيرة إلى انها خريجة اقتصادمنزلي منذ 10 سنوات وانها منذ البداية كانت تطمح لأن يكون لها مشروعها الخاص حتى سمحت لها الفرصة .

وأضافت في حديثها لبرنامج " الراصد " ان جميع العاملين في المحلين مواطنين وانها تفضل عمل الفتيات في محل الورود نظراً لقدرتهن على التنسيق ومعرفة انواع الورود المختلفة .

كما أكدت انها سعيدة بإستقلالها في عملها بجانب الدخل الجيد للمحلين وتسعى في التوسع ، ناصحة الشباب بعدم التفريط في سنوات العمر والبدء في مشروعاتهم الخاصة .