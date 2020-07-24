بالفيديو.. مواطنة تروي كيف تحدت البطالة بإفتتاح كوفي ومحل ورود بينبع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في الإنطلاق بمشروعها الخاص بإفتتاح كوفي ومحل ورود دون الإنتظار المزيد من الوقت من أجل التعيين في وظيفة تقليدية .
وروت المواطنة مروج محمد كيف ارتادت المشروع في ينبع ، مشيرة إلى انها خريجة اقتصادمنزلي منذ 10 سنوات وانها منذ البداية كانت تطمح لأن يكون لها مشروعها الخاص حتى سمحت لها الفرصة .
وأضافت في حديثها لبرنامج " الراصد " ان جميع العاملين في المحلين مواطنين وانها تفضل عمل الفتيات في محل الورود نظراً لقدرتهن على التنسيق ومعرفة انواع الورود المختلفة .
كما أكدت انها سعيدة بإستقلالها في عملها بجانب الدخل الجيد للمحلين وتسعى في التوسع ، ناصحة الشباب بعدم التفريط في سنوات العمر والبدء في مشروعاتهم الخاصة .
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