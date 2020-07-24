شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حذف المطلقة من حساب مطلقها «المستفيد الرئيسي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لحذف المطلقة من حساب المستفيد الرئيسي " الزوج " ، وهي كالتالي : كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لحذف المطلقة من حساب المستفيد الرئيسي " الزوج " ، وهي كالتالي : 1- التوجه إلى البوابة الإلكترونية . Advertisements 2- الدخول إلى حساب المستفيد . 3- تحديث الحالة الإجتماعية إلى مطلق من خلال " تفاصيل الطلب- بيانات عامة" . وقال حساب المواطن انه سيتم حذف الزوجةمن بيانات التابعين ، وذلك رداً على مواطن قال انه طلق زوجته ويريد حذفها من حسابه.

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