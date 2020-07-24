بالفيديو.. مواطنة تؤسس جمعية لتدريب النساء على النجارة وصناعة الأثاث بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):نجحت مواطنة في منافسة بني جلدتها من الرجال في حرفتي النجارة والخياطة وتأسيس جمعية لتلك الحرفتين لتعليم النساء والإنطلاق في مشاريعهن الخاصة .
وقالت المواطنة انها رأت في الحرفتين اهمية كبيرة في الصناعة سواء صناعة الأثاث أو الملابس وبرأس مال ليس كبير ، واستطاعت ان تجذب النساء في جازان الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة ، وفقاً للعربية .
كما أكدت اكثر من متدربة لديها انها أصبحت تحب تلك الحرفة ولا تجد صعوبة فيها ، كما تتجه للإستقلال بمشروعها الخاص بعدما تدربت جيداً على هذه المهن المطلوبة .
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