شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تؤسس جمعية لتدريب النساء على النجارة وصناعة الأثاث بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نجحت مواطنة في منافسة بني جلدتها من الرجال في حرفتي النجارة والخياطة وتأسيس جمعية لتلك الحرفتين لتعليم النساء والإنطلاق في مشاريعهن الخاصة .

وقالت المواطنة انها رأت في الحرفتين اهمية كبيرة في الصناعة سواء صناعة الأثاث أو الملابس وبرأس مال ليس كبير ، واستطاعت ان تجذب النساء في جازان الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة ، وفقاً للعربية .

كما أكدت اكثر من متدربة لديها انها أصبحت تحب تلك الحرفة ولا تجد صعوبة فيها ، كما تتجه للإستقلال بمشروعها الخاص بعدما تدربت جيداً على هذه المهن المطلوبة .