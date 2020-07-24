شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظات الحناكية - المهد - وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم . أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظات الحناكية - المهد - وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم . وبينت الإدارة أن الحالة التي تضمنت سحب رعدية ممطرة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة .

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