شكرا لمتابعة خبر عن شرطة مكة تعلق على فيديو «رجل أمن يتجول على ظهر جمل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة.

وأضاف :اتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت "صدى" قد نشرت فيديو قالوا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انه رجل أمن ممتطيا جملا في مكة.

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