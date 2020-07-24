الحصيني: أمطار متفاوتة على 8 مناطق خلال ساعات

رياح متوسطة بالساحل الغربي والشرقية
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم الجمعة وليلة السبت، مشيرًا إلى هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، على أجزاء من منطقة الرياض خاصة غربها وجنوب غربها، ومناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وشرقها.
وتابع الحصيني قائلًا: إن الأمطار تمتد نواحي جنوب تبوك وأجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى اليمن وسلطنة عمان والإمارات.
وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من الساحل الغربي والمنطقة الشرقية ونجران والشمالية وجنوب الرياض
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