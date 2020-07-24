النيابة العامة تُوضح ملابسات العثور على أطفال مجهولي الهوية بشقة مقيمة في جدة

يتلقون الرعاية الكاملة لدى الجهات المختصة
قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، إن النيابة تجري تحقيقات بشأن العثور على أطفال مجهولي الهوية بشقة مقيمة في جدة.
وأضاف متحدث النيابة بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن النيابة العامة في مدينة جدة، تحقق في العثور على أطفال مجهولي الهوية في شقة سكنية لمقيمة آسيوية، والذين تبيَّن أنهم من جنسيات غير عربية.
وأشار «الدسيماني»، إلى أن المؤشرات الأولى للتحقيق بيَّنت أن السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات وترعى أطفالهن في غيابهن للعمل.
وتابع متحدث النيابة، أن القضية لا تزال في المراحل الأولية لها، بينما الأطفال المشار إليهم يتلقون الرعاية الكاملة لدى الجهات المختصة، والتحقيقات سيعلن عنها قريبًا.
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