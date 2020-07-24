فيديو يوضح آلية تنظيف وتعقيم 30 ألف سجادة بالمسجد الحرام

كشف تقرير تليفزيوني، الآلية والمراحل التي تمر بها عملية تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام؛ حيث يتم تنظيف 400 سجادة داخل الحرم بمقاسات مختلفة يوميًا من خلال خطي إنتاج في مغسلة السجاد، وذلك في 6 ساعات.

وتبدأ المرحلة الأولى فيها بإزالة الأتربة والنمش عبر ماكينة ذات جودة عالية، بحسب «الإخبارية»، ويغسل السجاد في المرحلة الثانية، بالماء والصابون والمعقمات، قبل أن تتم عملية تنعيمه بالفرش، ثم يُعصر ويُجفف في المرحلة الثالثة من خلال أنابيب مخصصة لذلك.

وينشر السجاد في المرحلة النهائية تحت أشعة الشمس من أجل تطهيره مع رشه بماء الورد، ومعالجة وإصلاح أي عيوب به باستخدام الماكينات الخاصة بهذا الأمر.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن أرضية المسجد الحرام تُكسى بـ30 ألف سجادة خضراء بمواصفات خاصة من إنتاج سعودي، بعد إيقاف استيراده منذ 21عامًا.

اقرأ أيضًا:

السديس: لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام

بالصور.. «السديس» يتابع استعدادات رفع ثوب الكعبة المشرفة قبل موسم الحج