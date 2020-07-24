اعتماد حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم ظهران الجنوب

توجيهات بتقديم جميع وسائل الدعم لهم..

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبوحديد حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم ظهران الجنوب للعام الدراسي القادم 1442هـ في قطاع البنين. وشدد أبوحديد على أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع، متمنيًا لهم التوفيق، وموجّهًا بتقديم جميع وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة.

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