الهيئة: عبر إرسالية واردة
تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط عملية تهريب 2880 ملصقًا لزجاجات الخمور.
وقالت الجمارك السعودية، عبر حسابها بتويتر، «تمكن أبطال الجمارك من إحباط محاولة تهريب 2880 ملصقًا لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد»، ونشرت الهيئة صور الملصقات التي تم ضبطها.
اقرأ أيضًا:
الجمارك: عدم وجود بطاقة الوقود يمنع دخول المركبات أو يؤخر الفسح
«الجمارك السعودية»: 3 مهام رئيسة لغرفة المراقبة المركزية
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الجمارك تحبط تهريب «ملصقات خمور» بمنفذ جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.