بالفيديو.. «الخثلان»: حصول الوالدين على مال من الابن بـ«شرطين»

بدون تحديد عدد المرات
كشف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن شرطين لأخذ الوالدين من أموال أولادهما.
وأوضح الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج «الجواب الكافي» على قناة «المجد»، أنه لا حرج في أن يأخذ الأب من مال الابن بشرطين: أن يأخذ ما لا يضر الولد، وألا يأخذ مال ولده ويعطيه لولد آخر.
وأشار الخثلان إلى أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بدون تحديد عدد المرات، مستشهدًا بقول النبي صل الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».
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