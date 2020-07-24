«حساب المواطن» للمستفيد الرئيس: 3 خطوات لحذف مطلقتك

في حال طرأ أي تغيير على البيانات
أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات حذف الزوجة من حساب المستفيد الرئيس (الزوج) عقب حدوث الطلاق بينهما، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يمكنك التوجه إلى البوابة الإلكترونية، ثم الدخول على حسابك، وتحديث الحالة الاجتماعية».
وتابع البرنامج أنه يتم تحديث الحالة الاجتماعية «من خلال (تفاصيل الطلب- بيانات عامة)، وتعديل الحالة الاجتماعية إلى (مطلق)، وسيتم حذف التابع (الزوجة) من بيانات التابعين، ثم تقديم الطلب من أيقونة المراجعة»، جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، ذكر فيه أنه طلق زوجته ويريد حذفها من حسابه ببرنامج حساب المواطن.
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