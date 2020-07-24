تطرق لقيمة العفو والصفح..
أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم دعاء الشخص على من ظلمه وأكل حقوقه، وقال السبر (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، على قناة الرسالة) إن الدعاء يكون على قدر المظلمة كما قال أهل العلم.
وأضاف السبر: «لا داعى لأن يدعو على أهله وأولاده وبيته ورزقه، فكل ذلك ليس بقدر المظلمة.. الأفضل والأكمل هو العفو والصفح، تنفيذًا لتعاليم الإسلام».
وأضاف السبر: الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابه العزيز «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس»، فالله يدعونا إلى أن يعفو بعضنا عن بعض، وكذلك حثنا الرسول- صلى الله عليه وسلم- على العفو، وهو ما فعله الصحابة عندما عفا الصحابي الجليل أبوبكر الصديق عمن كان ينفق عليهم وشاركوا في حادثة الإفك، وأعاد إليهم النفقة.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. «السبر» عن حكم توكيل شراء وذبح وتوزيع الأضحية: لا بأس
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «السبر» يوضح شرعية الدعاء على «آكل الحقوق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.