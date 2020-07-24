بالفيديو.. «السبر» يوضح شرعية الدعاء على «آكل الحقوق»

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم دعاء الشخص على من ظلمه وأكل حقوقه، وقال السبر (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، على قناة الرسالة) إن الدعاء يكون على قدر المظلمة كما قال أهل العلم.

وأضاف السبر: «لا داعى لأن يدعو على أهله وأولاده وبيته ورزقه، فكل ذلك ليس بقدر المظلمة.. الأفضل والأكمل هو العفو والصفح، تنفيذًا لتعاليم الإسلام».

وأضاف السبر: الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابه العزيز «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس»، فالله يدعونا إلى أن يعفو بعضنا عن بعض، وكذلك حثنا الرسول- صلى الله عليه وسلم- على العفو، وهو ما فعله الصحابة عندما عفا الصحابي الجليل أبوبكر الصديق عمن كان ينفق عليهم وشاركوا في حادثة الإفك، وأعاد إليهم النفقة.

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