بعد مخالفته الاشتراطات الصحية...
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، مخبزًا مخالفًا بنطاق البلدية؛ لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية بشأن فيروس كورونا .
وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الإشتراطات الصحية، مؤكداً إتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
وأكَّد المالكي، على أن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية؛ تستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية، لافتاً إلى استمرار الجولات لمنع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للإجراءات الوقائية في العزيزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.