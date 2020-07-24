بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للإجراءات الوقائية في العزيزية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، مخبزًا مخالفًا بنطاق البلدية؛ لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية بشأن فيروس كورونا .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الإشتراطات الصحية، مؤكداً إتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

وأكَّد المالكي، على أن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية؛ تستهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية، لافتاً إلى استمرار الجولات لمنع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.