السعودية | وزارة الموارد البشرية: نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد مشروط بإجراء أساسي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:06 صباحًا, 24 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نقل الكفالة الداخلي بين المنشآت التابعة لكفيل واحد مشروط باستكمال فترة محددة بالفرع الذي يتم نقل العامل منه.

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