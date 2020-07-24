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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» : أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق.
وقال عبدالعزيز الحصيني: " متوقع اليوم الجمعة 1441/12/3هـ وليلة السبت - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة غربها وجنوب غربها ومناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وشرقها" .
وأضاف: " تمتد الأمطار نواحي جنوب تبوك و أجزاء من المنطقة الشرقية، واليمن، وسلطنة عمان والإمارات، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والشرقية ونجران والشمالية وجنوب الرياض ".
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