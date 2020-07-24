شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية، اليوم الجمعة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الجمعة تواصل الحالة المطرية الصيفية نشاطها، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، ومرتفعات نجران، الباحة، مكة‎، المدينة".

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وأوضح "المسند" أنه: " قد تمتد على نواحي محدودة من منطقة الرياض"؛ مضيفًا: " الحالة المطرية متوقع في الأيام القادمة أن تتسع، وقد تستمر لبضعة أيام " .