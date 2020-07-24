شكرا لمتابعة خبر عن رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن محافظة رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " درجة الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم أمس في بعض المدن السعودية، رفحاء 50، وأبها 30".

وأضاف "المسند" : " والفرق بينهما 20 درجة وهذا فرق كبير، يصنعه عامل التضاريس بالدرجة الأولى، ثم عامل الموقع الفلكي.. هذا والله أعلم " .