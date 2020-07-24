سدافكو تعلن 23 وظيفة متنوعة في كافة فروعها ومراكز البيع بالمملكة

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تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن توفر (23) وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في فروعها ومراكز البيع بمناطق المملكة (الرياض، جدة، الدمام، تبوك، سبت العلايا، خميس مشيط، أبها، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، ينبع، الجوف، جيزان، نجران، العليا، بريدة، حائل، الدوادمي، الهفوف ،حفر الباطن) على النحو التالي:

– مشغل تعبئة وتغليف – جدة (Tetra Pak Filling Packaging Operator)

– فني تبريد مكائن البيع – الرياض، الدمام (Refrigeration Technician – Vending Machine)

– مندوب مبيعات فان – كافة مناطق المملكة (Van Salesman)

– مشغل آلات ومعدات – الدمام (Process Operator)

– فني صيانة كهربائية – الدمام (Electrical Maintenance Technician)

– مشغل شاحنات الوصول – كافة مناطق المملكة (Reach Truck Operator)

– كاشير – الرياض (Cashier)

– مدير المشاريع والاتصالات – جدة (Manager Projects & Communication)

– مسؤول أول التدريب والتطوير – جدة (Senior Training & Development Officer)

– مشغل مستودع – تبوك (Warehouse Operator)

– مسوق – الرياض (Merchandiser)

– مسوق – الدمام (Merchandiser)

– مسوق – سبت العلايا (Merchandiser)

– مسوق – أبها، خميس مشيط (Merchandiser)

– موصل طلبات – 6 وظائف – الطائف، الرياض، الهفوف، الدمام، الجوف، أبها،خميس مشيط، سبت العلايا (Van Delivery)

– أخصائي عمليات ما قبل البيع – للنساء – جدة (Pre Sales Women)

– مشغل تعبئة – جدة (Tetra Pak Filling Operator)

– مشغل مستودع – جدة (Warehouse Operator)

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نبذة عن الشركة:

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تأسست في عام 1976م وهو إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال إنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية (طويل الأجل) ومن أشهر علاماتها التجارية علامة (السعودية) التي حصلت على :ثر من نصف سوق الحليب طويل الأجل وما يقارب ثلث الحصة الإجمالية للحيب بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/12/2هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2YNwMu1

