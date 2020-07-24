الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم تعلن 4 وظائف إدارية

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تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن توفر وظائف إدارية في المنطقة الشرقية (الخبر، الجبيل) لحديثي التخرج وذوي الخبرة على النحو التالي:

– مساعد إداري (Administrative Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها (حديث التخرج – لا يشترط الخبرة).

– أخصائي فعاليات (Specialist, Events)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في (العلاقات العامة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العلاقات العامة.

– باحث (Researcher)

المتطلبات: ماجستير علوم أو دكتوراه في (كيمياء بوليمرات، هندسة كيميائية، كيمياء، هندسة بوليمرات، هندسة مواد، هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– محاسب ميزانية (Accountant, Budget)

المتطلبات: بكالوريوس في (المحاسبة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويفضل من لديهم أحد الشهادات المهنية مثل (FCA, CPA, CMA, ACCA).

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مزايا العمل في سبكيم:

– رواتب منافسة

– بدل سكن 30,000 سنوياً لغير المتزوج و 40,000 سنوياً للمتزوج.

– بدل نقل 10% (بحد أدنى 400 ريال وبحد أقصى 2000 ريال)

– توفير وحدات سكنية حسب سياسة الشركة.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– برنامج الحوافز عبر تملك أسهم الشركة

نبذة عن الشركة:

شركة سبكيم (الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات) تأسست في عام 1999م برأسمال يبلغ (3.6) مليار ريال وتستمر في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها الأساسية والوسيطة لإنتاج مواد تستخدم في صناعات العديد من المنتجات الكفيلة بتحقيق رفاهية الإنسان، تقع مصانع الشركة على مساحة مليون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/12/2هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CHKsOH

