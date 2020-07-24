بنك التنمية الاجتماعية يعلن برنامج تمويل العمل الحر للعاطلين عن العمل

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يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن فتح التسجيل في برنامج تمويل العمل الحر (نفاذ) بتمويل يصل إلى (60 ألف ريال) وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

الفئة المستهدفة:

– موظفين براتب 14 ألاف وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي.

– العاطلين عن العمل وبدون راتب.

– غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

شروط الحصول على التمويل:

– أن يكون طالب التمويل سعودي أو سعودية الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

– ألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل آخر.

– الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط.

– ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال.

– مدة التمويل لاتتجاوز 5 سنوات.

– أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

– الالتزام بالشروط والأحكام للمنتج وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد.

– التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

أنواع التمويل:

– التمويل النقدي (لا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال حسب الملاءة المالية).

– التمويل العيني (لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال).

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أهداف التمويل:

– تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

– فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

– رفع جودة حياة المواطن السعودي.

– دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

– الحد من الائتمان غير الرسمي.

– خفض نسبة البطالة.

الأنشطة الرئيسية للعمل الحر:

– الاقتصاد التشاركي: (النقل التشاركي والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات).

– الخدمات التخصصية: (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات).

الوثائق المطلوبة للتقديم:

– الهوية الوطينة

– العنون الوطني

– رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم

– رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر

– شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية)

– رخصة السياقة (لتمويل مركبات النقل التشاركي)

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال إنشاء حساب جديد أو من خلال خدمة النفاذ الوطني على الرابط: https://bit.ly/2CJJt0q

تفاصيل أكثر:

http://sdb.gov.sa/ar-sa/freelance

