ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد

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أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة جديدة لنظام التشغيل أندرويد، وهي وضع البحث المتقدم ودعم الأجهزة المتعددة؛ حيث كشفت النسخة التجريبية بيتا للتطبيق على متجر جوجل بلاي هذه الميزة بالرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي بعد.

وأظهر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق التراسل الأشهر، ويحمل الإصدار رقم v2.20.196.8، بعض الميزات الجديدة التي قد يعمل عليها تطبيق المراسلة الاجتماعية، حيث تظهر لقطات الشاشة أن واتساب يصمم واجهة للمستخدم ليتمكن من إدارة جميع الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.

ومن المحتمل، أن يطلق عليه واتساب اسم “الأجهزة المرتبطة” على الميزة الجديدة، فيما خيار الأجهزة المرتبطة سيكون متاحا في قائمة الإعدادات، بحيث عندما تنقر على خيار Linked Devices سترى الأجهزة المرتبطة بحسابك والمدة الزمنية التي استغرقتها، كما سيحصل المستخدم على خيار لتسجيل خروج أحد الأجهزة أو ربط جهاز جديد.

