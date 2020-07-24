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خصصت وزارة الحج والعمرة فندقاً مطلاً على الحرم المكي لإقامة الحجاج بعد وصولهم مكة المكرمة يوم السبت المقبل وعقب فراغهم من المناسك إلى حين عودتهم.
وجهزت غرفة خاصة لكل حاج وضعت فيها علب ماء زمزم معقمة، ووجبات خفيفة وفاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي تتضمن الوجبات الرئيسية.
ووفرت الوزارة إحراما معقما لكل حاج ومعقمات وكمامات وأكياسا تتضمن حصى الجمرات ومظلة شمسية وحقيبة ظهر وكتيب صفة الحج.
وكانت الوزارة سلمت كل حاج شنطة سفر متكاملة مجهزة بالأدوات الأساسية التي يستعملها في سفره إلى مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها الإحرام وحصى الجمرات.. “الحج” توفر جميع مستلزمات الحجاج في غرف سكنهم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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