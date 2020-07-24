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قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن هناك خطوات يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في بيع عقاره لكي يتمكن من إفراغه في كتابات العدل بالمملكة.
وأوضحت أن تلك الخطوات هي: زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة، ثم إدخال البيانات الشخصية وإضافة بيانات الصك، ثم تحديد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرهما).
كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والدخل”: قبل الذهاب لإفراغ عقارك في كتابة العدل.. عليك القيام بهذه الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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