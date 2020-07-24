صورة لمفتي المملكة وهو يتابع الأمطار التي هطلت على الرياض عصر اليوم

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نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التُقطت بعفوية لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وهو يتابع الأمطار التي هطلت عصر أمس (الخميس) على العاصمة الرياض.

وظهر المفتي في الصورة وهو جالس على كرسيه يتابع الأجواء التي خلفتها الأمطار ومن حوله عدد من الأشخاص.

وكانت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها شهدت عصر اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة.