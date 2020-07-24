فيديو.. الشيخ “الخثلان”: يجوز للوالدين الأخذ من مال ابنهما بشرطين

︎ :

.



أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أنه يجوز للأب والأم أن يأخذا من أموال أولادهما ما يشاء.

وقال الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إنه لا حرج في أن يأخذ الأب من مال الابن بشرطين: أن يأخذ ما لا يضر الولد، وألا يأخذ مال ولده ويعطيه لولد آخر.

وأوضح أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بدون تحديد لعدد المرات، مستشهداً بقول النبي صل الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك”.