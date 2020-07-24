شرطة مكة: الشخص الذي ظهر بزيّ عسكريّ يمتطي جملًا في أحد الشوارع يعاني اعتلالات نفسية

أكدت شرطة مكة المكرمة، أن الشخص الذي ظهر بزي عسكري ممتطيًا جملًا في شارع بالعاصمة المقدسة يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ظهر ممتطيًا جملًا في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زيًّا عسكريًّا، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.