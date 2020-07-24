وزارة الموارد البشرية: نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد مشروط بإجراء أساسي

النقل يتم لمرة واحدة فقط..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نقل الكفالة الداخلي بين المنشآت التابعة لكفيل واحد مشروط باستكمال فترة محددة بالفرع الذي يتم نقل العامل منه. جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار تلقته عبر «تويتر» بشأن مدى إمكانية نقل الكفالة الداخلي بين منشآت الكفيل الواحد، وردَّت «الموارد البشرية»، بأن نقل الكفالة بين فروع الكيانات، يتم لمرة واحدة فقط ويشترط إكمال سنة بالفرع المنقول منه. اقرأ أيضا وزارة الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور

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