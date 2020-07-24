أخبار السعودية اليوم.. المرور يكشف قيمة غرامة مخالفة «الأنوار».. «ساما» تُعلن ضوابط التأمين الشامل على المركبات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبارالسعودية اليوم؛ حيث صدر عن الديوان الملكي بيان أعلن نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارًا باعتماد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد بدءًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل،وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: نجاح عملية استئصال المرارة لخادم الحرمين الشريفين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود.

وقد ووري جثمانها الثرى في مدينة الرياض.

بالصور.. دفن ضحايا «جريمة الأحساء» الخمسة في مقبرة واحدة

تم دفن جثث الأبناء الخمسة الذين عثرت عليهم أسرتهم مقتولين في منزلهم بالأحساء؛ حيث تم دفنهم قرب منزلهم في مقبرة الشعبة، متجاورين في قبر واحد، وكان الطب الشرعي قام بتشريح الجثث، الأحد الماضي، بأمر من النيابة العامة للتحقق من تفاصيل هذه القضية الغامضة.

المرور: غرامة مالية تنتظر سائقي المركبات ليلًا بسبب مخالفة «الأنوار»

شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، موضحة أن مخالفة ذلك تعد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها المالية 1000-2000 ريال.

وزارة الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرب تطبيق المرحلة السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور، اعتبارًا من 1 أغسطس القادم، مؤكدة قرب تطبيق المرحلة السادسة عشرة لبرنامج حماية الأجور، للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 5 و10 عمال؛ وذلك بدءًا من 1 أغسطس 2020م.

حددت حقوق المؤجر والمستأجر.. مؤسسة النقد تُعلن ضوابط التأمين الشامل على المركبات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد، والمقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01/11/2020م، موضحة أن تلك الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًّا.

الزكاة والدخل: ضرورة تسجيل بيانات صك وبائع العقار لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أهمية تسجيل بيانات (صك وبائع العقار)؛ لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة، قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزارة العدل ابتداءً من 16 أغسطس المقبل.

التقاعد: إنجاز جميع المعاملات على مدار الساعة خلال إجازة العيد

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحّبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو المحادثة الفورية عبر بوابة المؤسسة.

تعرف على الشروط الصحية والفنية في الإسكان الجماعي للأفراد تفاديًا للعقوبات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية (البلديات) المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا باعتماد العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة بدءًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.

إنفوجراف.. النيابة العامة تُحدد 9 جرائم تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة مليون ريال

حدّدت النيابة العامة، جرائم لنظام الشركات، تصل عقوبتها إلى السجن مدة سنة وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشددة على أن موثوقية صحة المعلومات المُقدمة من قبل مسؤولي الشركات، وسرية ما يطلع عليه الموظف العامّ في هذا الجانب، يظل التزامًا قائمًا وواجبًا قانونيًّا تجاه هؤلاء الأشخاص.

الشروط والأنشطة والفئة المستهدفة.. تفاصيل برنامج تمويل العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، فتح التسجيل في برنامج تمويل العمل الحر (نفاذ) بتمويل يصل إلى 60 ألف ريال، وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

الأرصاد عن طقس الغد: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الجمعة، مشيرة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير والباحة)؛ تمتدّ إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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