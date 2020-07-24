سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وتم بحث خفض التصعيد العسكري حول سرت والجفرة واستئناف عملية تصدير النفط.

وأشارت إلى الاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس النواب عقيله صالح، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وتم مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، و تناول الجانبان سبل إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد، وأكدا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكري وبضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأخبرت عن الهدوء الحذر في منطقة سرت - الجفرة رغم تواصل التحشيد العسكري بين الطرفين.

وتناولت الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والذي عقد برئاسة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة، عبر دائرة فيديو مغلقة، وجرت مناقشة آخر التطورات في الملف الليبي، في محاولة للإبقاء على مسار الحل السياسي في ظل التصعيد الحالي والتدهور الأمني في البلاد.

ونوهت إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وتم مناقشة تطورات الأزمة الليبية، موضحة أن السيسي أكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة، لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن السماح لقوى أجنبية بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، داعيا الدول الأوروبية إلى التفكير جيدا في المواضيع الأمنية بالبحر المتوسط، مضيفا أن الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة ضروري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق دينامية حقيقية نحو حل سياسي.

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