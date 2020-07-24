السعودية اليوم / وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا



دار السلام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

قال رئيس تنزانيا الحالي جون ماجوفولي في بيان إن الرئيس السابق بنجامين مباكا، الذي شغل منصبه بين عامي 1995 و2005، توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وأضاف ماجوفولي أن مباكا - ثالث رئيس للدولة الواقعة في شرق أفريقيا والذي قاد مساعي للوساطة لإحلال السلام الإقليمي خلال توليه منصبه وبعدها - توفي بينما كان يتلقى العلاج في مستشفى بدار السلام.

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