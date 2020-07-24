السعودية اليوم / سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، خالص التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له و تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وقال سموه: "نحمد الله عز وجل على كريم عطائه وفضله على الشعب السعودي كافة بنجاح العملية الجراحية لمولاي خادم الحرمين الشريفين سائلين المولى أن يمده - حفظه الله - بالعمر المديد في موفور صحة وعافية وعزه وتمكين ".

ولفت سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة في تصريح صحفي النظر بهذه المناسبة إلى مشاعر الفرح والسرور التي عمت جميع أبناء الشعب السعودي بمناسبة سلامة المليك المفدى.

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06:03ت م

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