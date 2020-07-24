السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل أسوأ حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا



كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13306 إصابة تعافى منها 8775 شخصا.

// انتهى //

05:27ت م

0345



كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ال 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى وفاة ستة أشخاص وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 55 حالة وفاة وفي عموم أستراليا إلى 139 حالة وفاة.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13306 إصابة تعافى منها 8775 شخصا.// انتهى //05:27ت م0345

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