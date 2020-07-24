السعودية اليوم / الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة العامة اليوم إن الصين سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس

وذكر بيان صادر من اللجنة أن من بين الإصابات الجديدة كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، كما تم تسجيل 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض،

وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة وفاة دون تغيير.

// انتهى //

05:04ت م

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شنغهاي 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسقالت لجنة الصحة العامة اليوم إن الصين سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ).وذكر بيان صادر من اللجنة أن من بين الإصابات الجديدة كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، كما تم تسجيل 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض،وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة وفاة دون تغيير.// انتهى //05:04ت م0344

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