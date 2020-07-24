السعودية اليوم / مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات شمالي نيجيريا



ابوجا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

لقي 6 أشخاص مصرعهم في نيجيريا، بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بمحافظة كانو شمالي البلاد.

أعلن عن ذلك أمين عام وكالة الطوارئ وإعادة التأهيل في محافظة كانو الحاج علي بشير، مضيفًا أن المحافظة تشهد منذ يومين أمطارًا غزيرة، أسفرت عن فيضانات تسببت في مصرع عدة أشخاص غرقًا، فضلًا عن فقدان آخرين، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المنطقة.

وأعرب الحاج علي بشير عن قلقه من احتمال ارتفاع أعداد الضحايا، لافتًا النظر إلى أن الفيضانات تسببت كذلك في إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل، ونزوح مئات المواطنين من أماكن إقامتهم.

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