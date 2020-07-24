شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جامعة جدة تُقر اللغة الصينية في مناهجها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن دراسة اللغة الصينية رسميا في السنة التحضيرية للعام الدراسي 1442 هـ.

وتعد جامعة جدة إحدى جامعات المملكة العربية السعودية الحديثة والتي تأسست عام 1435 هـ الموافق 2014م، حيث صدر القرار السامي رقم 20937 بتاريخ 2/6/1435 هـ والقاضي بالموافقة على إنشاء الجامعة.