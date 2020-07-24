شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جامعة جدة تُقر اللغة الصينية في مناهجها والان نبدء بالتفاصيل
وتعد جامعة جدة إحدى جامعات المملكة العربية السعودية الحديثة والتي تأسست عام 1435 هـ الموافق 2014م، حيث صدر القرار السامي رقم 20937 بتاريخ 2/6/1435 هـ والقاضي بالموافقة على إنشاء الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. جامعة جدة تُقر اللغة الصينية في مناهجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.