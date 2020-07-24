شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على منطقتيّ مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد سماء منطقتيّ مكة المكرمة والمدينة المنورة تكونا لسحب رعدية ممطرة اليوم. ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد يصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية والتي تضم (عرفات - مزدلفة – منى - الحناكية - المهد - وادي الفرع).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية ممطرة على منطقتيّ مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.