السعودية | فيديو مثير للجدل في مكة.. "امتطى جملاً بزي عسكري"

شكرا لقرائتكم فيديو مثير للجدل في مكة.. "امتطى جملاً بزي عسكري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - على مدى الساعات الماضية، تداول سعوديون على مواقع التواصل فيديو غريباً، يظهر رجلاً يتجول على ظهر جمل في شوارع مكة المكرمة، من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية وسط دهشة المارة.
الفيديو الذي انتشر بشكل واسع بين المغردين على تويتر دفع السلطات المعنية إلى التحرك، ليتبين أن الرجل الذي ذاع صيته خلال الساعات الماضية غير مستقر نفسياً.
فقد أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان مقطع الفيديو المذكور أثار استنكار الأهالي، وتوجهت دوريات الأمن إلى الموقع وألقت القبض على الرجل.
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