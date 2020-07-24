السعودية | هذه خطة التشغيل لهيئة تطوير مكة في المشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم هذه خطة التشغيل لهيئة تطوير مكة في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، جلال كعكي، خطة الهيئة التشغيلية في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1441هـ، وسط وضع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال كعكي لـ"العربية.نت" إن "خطة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تشمل تشغيل وصيانة منشأة الجمرات ومتابعة اختبارات الأنظمة وعناصر المشروع كافة واستلام وتسليم البلاغات ومتابعتها، والتنسيق والمشاركة مع الجهات المعنية بغرف المراقبة التلفزيونية بالمشروع بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإدارة الحشود، وأمانة العاصمة المقدسة لأعمال النظافة".

كما أضاف أن "خطة الهيئة التشغيلية تتعلق بتشغيل وصيانة ربط العزيزية والشعبين بمنشأة الجمرات، والتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لأعمال النظافة والجهات الأمنية المشغلة لمشروع الشعيبين والعزيزية والتنسيق مع الجهات المعنية بغرف المراقبة التلفزيونية بالمشروع، ةمتابعة وتشغيل وصيانة عناصر المشروع كافة".