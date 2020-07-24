السعودية | السعودية.. إطلاق فيلم عن التعايش بين أطياف المجتمع

أطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيلماً قصيراً بعنوان "التسامح مننا وفينا"، سلط خلاله الضوء على قيمة التسامح والمحبة والاحترام المتبادل بين كل من يعيش على أرض السعودية، التي ينطوي دستورها على قدر كبير من التسامح والعدل والمساواة والاحترام وإعطاء وضمان حقوق الناس.

ويأتي الفيلم استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لترسيخ وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الاختلاف والتنوع والتي باتت نهجاً ملموساً لكافة أطياف المجتمع، باعتباره مجتمعاً متسامحاً مع الآخرين ومنفتحاً مع العالم ويتفاعل ويتعاطى مع كل شيء ويقبله دون تمييز.

كما يتناول صوراً مختلفة تبرز مدى التسامح والتعايش بين كافة أطياف المجتمع ومدى احترامهم وقبولهم للمختلفين معهم في ظل رعاية رسمية وشعب متسامح كريم مضياف، يفخر بالتنوع الكبير بين ملايين المقيمين على أرضه من مختلف دول العالم، في حفاوة بالغة وتسامح عظيم، بعيداً عن أكل أشكال التمييز والفرقة والكراهية، إيماناً من القيادة بأن التسامح هو نهج حياة، وهو نهج تأسست عليه منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز.