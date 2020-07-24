شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ‏عواصف رعدية شديدة تضرب سماء جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشف مقطع فيديو عن وجود عواصف رعدية شديدة تتعرض لها منطقة جازان، اليوم الجمعة. كشف مقطع فيديو عن وجود عواصف رعدية شديدة تتعرض لها منطقة جازان، اليوم الجمعة. وكانت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، قد توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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