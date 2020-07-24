شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح شروط أخذ الوالدين من مال ابنهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن شروط أخذ الوالدين من أموال أولادهما.

وأوضح الشيخ الخثلان خلال لقائه ببرنامج "الجواب الكافي" على قناة "المجد"، إنه لا حرج في أن يأخذ الأب من مال الابن بشرطين: أن يأخذ ما لا يضر الولد، وألا يأخذ مال ولده ويعطيه لولد آخر.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بدون تحديد لعدد المرات، مستشهداً بقول النبي صل الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".