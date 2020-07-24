المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام ٢٠٢٠م. حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام ٢٠٢٠م. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يعمل على توفير مستقبل حضري أفضل، وتعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع.

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