«طقس العرب» يُنبه من موجة حر شديدة بالمنطقة.. تصل 45 درجة بالمملكة

توقع حساب «طقس العرب» الموثق، على تويتر، أن تتأثر أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية اعتبارا من يوم الأحد بموجة شديدة الحرارة، يُمكن وصفها بالإقليمية، نتيجة تأثيرها على رقعة جغرافية واسعة تشمل العديد من دول المنطقة.

ويتوقع أن تتأثر معظم المناطق في شمال السعودية بشكل لافت بتأثرات الموجة الحارة، وترتفع درجات الحرارة في عرعر والقريات وسكاكا وعموم منطقة الجوف لتتجاوز 45 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين، ويكون الطقس شديد الحرارة.

ويعتبر العراق هو الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل بشكل كبير وربما قياسي، ويُتوقع أن تُسجل معظم المناطق العراقية بما فيها العاصمة بغداد درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 50 و54 درجة مئوية.

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أما في الأردن وسوريا فيُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية، ولا يُستبعد أن تُسجل العاصمة الأردنية عمان درجات حرارة تُلامس 40 درجة مئوية، في حين تقترب من 45 في العاصمة السورية دمشق، ويكون الطقس حار إلى شديد الحرارة بوجه عام، أما القدس عاصمة الدولة الفلسطينية فيُتوقع أن تتأثر بشكل أضعف بالكتلة الحارة؛ لتكون درجات الحرارة العظمى مابين 31-34 درجة مئوية.

وبالتزامن مع تأثير الموجة الحارة يُتوقع تدفُق لتيارات رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، تعمل على ظُهور السحب فوق أجزاء مُختلفة من الجزيرة العربية وبلاد الشام، والتي قد تترافق محليًّا بهُطول زخات من الأمطار في بعض مناطق الجزيرة العربية وأجزاء من جنوب وشرق الأردن وسوريا.

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