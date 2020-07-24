«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض الخمسة الكبار الأفريقي الافتراضي

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، اليوم الخميس، مشاركتها بمعرض الخمسة الكبار الأفريقي الافتراضي الذي بدأ الثلاثاء الماضي.

وجاءت مشاركة «الصادرات السعودية»، في هذا المعرض استجابةً للظروف الحالية وتداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى إلغاء المشاركة في عدد كبير من المعارض الدولية العالمية.

وحرصًا من الهيئة على دعم المصدرين في ترويج منتجاتهم ووصولهم للأسواق العالمية في الظروف كافة، فقد أسهمت في تشجيع 18 شركة سعودية متخصصة بقطاع مواد البناء للمشاركة في هذا المعرض الافتراضي.

Advertisements

وتنوعت منتجات الشركات السعودية المشاركة في المعرض؛ لتشمل: السيراميك، والسخانات، والأدوات الصحية، والمنتجات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية والإنارة وغيرها؛ حيث قامت الشركات برفع معلومات وصور منتجاتها في المنصة الخاصة بالمعرض التي اطلّع عليها الزوار المهتمين والمستوردين المحتملين ثم جرى تنسيق اجتماعات معهم عبر المنصة.

يُشار إلى أن «الصادرات السعودية» رعت المعرض رعاية بلاتينية، وذلك ضمن جهودها لتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في قطاع البناء والإنشاءات وكيفية زيادة حصة المملكة به. كما تعكس المشاركة بالمعرض أهمية قطاع مواد البناء في المملكة، الذي يعد أحد أهم القطاعات المصدّرة غير النفطية، وتعد أعلى القطاعات الفرعية تصديرًا ضمن قطاع مواد البناء الصفائح المعدنية، والأعمدة والقضبان، والأسلاك الكهربائية. وتؤكد هذه المشاركة حرص (الصادرات السعودية) على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالًا للدور الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

الصادرات السعودية توضح آلية التعامل مع تحديات التصدير وإجراءات طلب تمويل