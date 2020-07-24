السعودية اليوم / البرازيل تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.

// انتهى //

04:40ت م

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ريو دي جانيرو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 ملايين في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.// انتهى //04:40ت م0343

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