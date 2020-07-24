السعودية اليوم / فرنسا تسجل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا ارتفعت كذلك إلى 30182 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة جديدة.

وخرجت فرنسا من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 24 مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا باستثناء إقليمي جيانا و مايوت اللذين ما يزالان متأثرين بالجائحة.

// انتهى //

04:31ت م

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باريس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 179398 حالة.وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا ارتفعت كذلك إلى 30182 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة جديدة.وخرجت فرنسا من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 24 مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا باستثناء إقليمي جيانا و مايوت اللذين ما يزالان متأثرين بالجائحة.// انتهى //04:31ت م0341

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