السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 40 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 438 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4086 شخصًا.

وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 156 شخصًا.

// انتهى //

04:10ت م

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نواكشوط 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6067 حالة مؤكدة في البلاد.وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 438 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4086 شخصًا.وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 156 شخصًا.// انتهى //04:10ت م0340

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