السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



جدة 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -رعاه الله- وتكللت بالنجاح.

وقال الدكتور اليوبي: " نحمد الله ونشكره على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين والإعلان عن ذلك سليما معافى، ما أبهج وأسعد الشعب السعودي كافة وهو موقف يدل على الحب والتلاحم المشهود والحاضر بين الراعي والرعية منذ تأسيس هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وترجم ذلك بالتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم وبالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية".

// انتهى //

02:56ت م

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