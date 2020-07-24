

المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واس

‎رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية التي أجريت له - أيده الله - معرباً عن صادق الدعوات بأن يمنّ الله على قائد الأمة بالشفاء العاجل، وأن ينعم عليه - رعاه الله - بدوام الصحة والعافية.

‎وأكد سموه أن مشاعر السعادة والسرور غمرت أبناء وبنات هذا الوطن العظيم بنبأ زوال هذا العارض الصحي الذي ألمّ بقائدهم، رافعين أكفهم بالدعاء وتلهج ألسنتهم بالشكر والثناء للمولى عز وجل على نجاح العملية الجراحية.

‎واختتم سموه بالدعاء بأن يديم الله على هذا الوطن وقيادته الخير وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ويلبسهم لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب.

// انتهى //

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة : مشاعر السعادة والسرور عمّت أرجاء الوطن بنجاح العملية الجراحية لقائد المسيرة أيده الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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